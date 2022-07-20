Верховний лідер Ірану на зустрічі з Путіним заявив, що якби Росія не почала війну, то це зробила б Україна

Верховний лідер Ірану підтримав розвʼязану Росією війну проти України. На зустрічі з Путіним, який прилетів у Тегеран, Алі Хаменеї повторив наратив кремлівської пропаганди про "підготовку нападу" українською стороною і Заходом.

Відповідну заяву розміщено у твіттері аятоли.

"Війна – сурове і складне питання, і Ірану не подобається, що звичайні люди страждають від цього, але у випадку з Україною, якби ви не взяли ініціативу, інша сторона викликала б війну за власною ініціативою. Якщо дорога відкрита для НАТО, воно не знає меж, і якби його не зупинили в Україні, через якийсь час почалася б така ж війна під приводом Криму", – заявив аятола країни, визнаної спонсоркою тероризму.

Хаменеї закликав Путіна разом працювати над ослабленням долара.

Путін своєю чергою на зустрічі традиційно звинуватив Захід у провокуванні війни, пише The Guardian.

Нагадаємо, в липні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує незабаром передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.

Згодом речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що його країна не продавала сотні власних дронів РФ під час агресії Росії проти України.

У Держдепі зазначили, що США готові до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо той вирішить передати безпілотники армії Росії.

Іран – це одна з чотирьох країн, офіційно визнаних спонсорами тероризму. Україна закликає внести до цього списку і Росію, оскільки армія ворога цілеспрямовано вбиває мирне населення і чинить численні воєнні злочини.

Після впровадження санкцій за велику війну проти України Росія зіткнулася з проблемами у поповненні запасів озброєння, оскільки державам заборонено постачати росіянам будь-які товари військового призначення. Експерти вважають, що Москва почалася зближуватися з Іраном, оскільки іранці мають великий досвід і канали, які вони використовували для обходу санкцій. За словами директора проєкту з Ірану в Міжнародній кризовій групі Алі Ваеза, іранці можуть забезпечити коридори для російських товарів для транзиту через Іран до інших місць.