Фото: Богдан Шмідт

Волонтери фонду "Солом'янські котики" провели тренінг для журналістів LB.ua з надання першої домедичної допомоги при кровотечах, використання турнікетів і тампонування ран.

"Домедична допомога – життєво важливий навик. У прямому сенсі твоє життя під час атак росії залежить в основному від того, чи опиниться поруч із вами людина, яка вміє тампонувати рану чи накласти турнікет. Тому Благодійний фонд «Солом‘янські котики» розширює свою діяльність з тактичної медицини. Сьогодні ми запустили краудфандингову кампанію зі створення навчального центру. Крім такмеду там буде аеророзвідка та інші навики, необхідні для перемоги», – розповіла керівниця фонду, депутатка Київради Ксенія Семенова.

Крім цього, зараз Солом'янські котики організували збір коштів для мобільного навчального центру "Тактичні котики".

Фото: Богдан Шмідт

Фото: Ксенія Семенова

Фото: Ксенія Семенова

Фото: Богдан Шмідт

Фото: Богдан Шмідт