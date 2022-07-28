Парламент надав додаткові повноваження Держспецзв'язку щодо протидії ворожій агресії в кіберпросторі

Верховна Рада України на пленарному засіданні 28 липня ухвалила в цілому Закон про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії в кіберпросторі.

За закон проголосували 279 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

У пояснювальній записці зазначено, що Держспецзв’язку забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації.

Зокрема, Держспецзв'язку за чинним законом забезпечує:

створення та функціонування Національної телекомунікаційної мережі;

впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту та здійснює організаційно-технічні заходи із запобігання;

виявлення та реагування на кіберінциденти та кібератаки та усунення їх наслідків, інформує про кіберзагрози та відповідні методи захисту від них;

забезпечує впровадження аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури;

встановлює вимоги до аудиторів інформаційної безпеки, визначає порядок їх атестації (переатестації);

організовує та проводить аудит захищеності комунікаційних і технологічних систем об’єктів критичної інфраструктури на вразливість;

забезпечує функціонування Державного центру кіберзахисту, урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Однак наразі «Держспецзв’язку має наявний кадровий та технічний потенціал для здійснення повноважень щодо формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі, що потребує внесення змін до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».

Тому змінами розширюються «повноваження щодо формування та реалізації державної політики у сфері активної протидії агресії у кіберпросторі».

Зокрема, за законом на Держспецзв'язку покладено завдання щодо «створення та забезпечення функціонування системи активної протидії агресії в кіберпросторі, створення та забезпечення функціонування центру активної протидії агресії в кіберпросторі», — написано в документі.

Нагадаємо, за даними Держспецзв'язку, з початку цього року російські хакери здійснили 1350 атак на українську інфраструктуру.

Днями урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України, яка діє при Держспецзв'язку, повідомила про масові розсилання небезпечних електронних листів.