МЗС України закликало Європу стати повністю незалежною від російського газу

За словами речника міністерства, російські чиновники й пропагандисти "публічно сміються над надзвичайними заходами Європи на фоні енергетичного шантажу Росії".

Європа повинна повністю ліквідувати свою залежність від російського газу.

На цьому наголосив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, російські чиновники і пропагандисти "публічно сміються над надзвичайними заходами Європи на фоні енергетичного шантажу Росії".

"Вони набралися сміливості, щоб завдати більше шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному здирництву - завдати удару у відповідь і повністю перестати залежати від російського газу", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, 27 липня Росія зменшила постачання газу до Європи - тепер газопровід "Північний потік-1" постачає одну п’яту від його пропускної спроможності. У Москві це пояснили затримкою повернення відремонтованої турбіни та санкціями, натомість Брюссель звинуватив РФ у використанні енергії як зброї для шантажу ЄС та відповіддю на західні санкції через вторгнення в Україну.