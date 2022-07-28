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МЗС України закликало Європу стати повністю незалежною від російського газу

За словами речника міністерства, російські чиновники й пропагандисти "публічно сміються над надзвичайними заходами Європи на фоні енергетичного шантажу Росії".

МЗС України закликало Європу стати повністю незалежною від російського газу
Фото: EPA/UPG

Європа повинна повністю ліквідувати свою залежність від російського газу.

На цьому наголосив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, російські чиновники і пропагандисти "публічно сміються над надзвичайними заходами Європи на фоні енергетичного шантажу Росії".

"Вони набралися сміливості, щоб завдати більше шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному здирництву - завдати удару у відповідь і повністю перестати залежати від російського газу", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, 27 липня Росія зменшила постачання газу до Європи - тепер газопровід "Північний потік-1" постачає одну п’яту від його пропускної спроможності. У Москві це пояснили затримкою повернення відремонтованої турбіни та санкціями, натомість Брюссель звинуватив РФ у використанні енергії як зброї для шантажу ЄС та відповіддю на західні санкції через вторгнення в Україну.

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