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За день росіяни 11 разів відкривали вогонь по Сумщині, - Живицький

На щастя, постраждалих серед людей немає. 

За день росіяни 11 разів відкривали вогонь по Сумщині, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 12 серпня, було Зафіксовано майже 200 прильотів по територіям  Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської громад Сумської області. Внаслідок обстрілів є руйнування й втрата врожаю. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Зокрема, з 11:00 розпочався мінометний обстріл Юнаківської громади - зафіксовано 15 прильотів. Пізніше, близько 13:00, був обстріл з реактивних систем залпового вогню − 17 прильотів.  

“Хотінська громада: після 11 ранку був артобстріл − 10 прильотів. А пообіді по території громади здійснено авіаційний удар (1 прильот) та ще росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню − 10 прильотів. Внаслідок обстрілів спалено поле пшениці. Збитки підраховуються”, - зазначив Живицький.

Він додав, що після 13:00 був авіаційний удар (1 прильот) по території Миколаївської сільської громади та два обстріли з реактивних систем залпового вогню, усього понад 60 прильотів. 

Також близько 17:00 ворог почав мінометний обстріл Есманської громади - зафіксовано 4 прильоти. Крім того по території громади був артилерійський обстріл (ймовірно САУ) − 37 прильотів. А о 17:30 громаду ще раз обстріляли з мінометів − 4 прильоти. Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 2 домогосподарства, паркан та господарські будівлі.  

О 18:30 росіяни почали артобстріл (ймовірно САУ) Шалигинської громади - 4 прильоти, а о 19:10 вдарили з реактивної артилерії − 30 прильотів. 

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованим в Шевченківському районі Запоріжжя. 

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