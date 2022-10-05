КНДР підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України
КНДР підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України
Дмитро Кулеба відповів Ілону Маску на його опитування стосовно війни з Росією
Дмитро Кулеба відповів Ілону Маску на його опитування стосовно війни з Росією
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Померла ще одна жінка, яка потрапила під останній обстріл Зеленодольська, - Вілкул

Зазнаючи поразки у боях, окупанти обстрілюють мирні громади. 

Померла ще одна жінка, яка потрапила під останній обстріл Зеленодольська, - Вілкул
Фото: Facebook/Олександр Вілкул

Внаслідок російських обстрілів у Нікополі постраждали 4 людини - цивільні чоловіки, з них двоє госпіталізовані. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“На жаль, померла ще одна жінка, яка потрапила під останній обстріл Зеленодольська, коли окупанти вдарили по зупинці. Лікарі кілька днів боролися за її життя, але вона була в комі”, - повідомив Вілкул.

Він додав, що внаслідок російських обстрілів Нікополя виникли 3 пожежі, зруйновано 4 квартири п'ятиповерхового будинку. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів та об'єктів інфраструктури, понад 30 багатоповерхових та приватних житлових будинків.  

Нагадаємо, ввечері 4 жовтня окупанти вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі з “Градів”. Внаслідок цієї атаки люди ушкоджень не зазнали. Також не зафіксовано руйнувань житлових будинків чи об‘єктів інфраструктури. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також