Померла ще одна жінка, яка потрапила під останній обстріл Зеленодольська, - Вілкул

Внаслідок російських обстрілів у Нікополі постраждали 4 людини - цивільні чоловіки, з них двоє госпіталізовані.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“На жаль, померла ще одна жінка, яка потрапила під останній обстріл Зеленодольська, коли окупанти вдарили по зупинці. Лікарі кілька днів боролися за її життя, але вона була в комі”, - повідомив Вілкул.

Він додав, що внаслідок російських обстрілів Нікополя виникли 3 пожежі, зруйновано 4 квартири п'ятиповерхового будинку. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів та об'єктів інфраструктури, понад 30 багатоповерхових та приватних житлових будинків.

Нагадаємо, ввечері 4 жовтня окупанти вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі з “Градів”. Внаслідок цієї атаки люди ушкоджень не зазнали. Також не зафіксовано руйнувань житлових будинків чи об‘єктів інфраструктури.