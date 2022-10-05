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ЗМІ окупантів розповсюджують дезінформацію, що лінія зіткнення на Херсонщині стабільна

"Вилазки ЗС України призводять лише до серйозних втрат у їхніх лавах”.

ЗМІ окупантів розповсюджують дезінформацію, що лінія зіткнення на Херсонщині стабільна
Фото: dnipro.tv

ЗМІ окупантів з посиланням на херсонського колаборанта Кирила Стремоусова розповсюджують дезінформацію, що лінія зіткнення на Херсонщині стабільна.

“Лінія зіткнення на Херсонщині стабільна, а вилазки ЗС України призводять лише до серйозних втрат у їхніх лавах”, – цитує російські медіа Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зі свого боку запорізький колаборант Володимир Рогов заявив, що “генеральний директор Запорізької АЕС І.Мурашов, видворений владою Запорізької області на підконтрольну Києву територію, співпрацював зі Службою безпеки України не за власною волею, його могли шантажувати”.

Ще одна дезінфомрація – глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що “радикали-націоналісти, які загарбали владу в Україні після “держзаколоту” в лютому 2014 році, весь останній період проводили політику пригнічення російського і російськомовного населення України”. 

“Київ відкрито і безкарно саботував виконання Мінських угод, затверджених СБ ООН. Захід же цинічно заплющував очі на дії українських радикалів”, – додав він.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили 8 населених пунктах Бериславського району Херсонської області.

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