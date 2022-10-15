Надвечір окупаційні війська рф з РСЗВ вдарили по Марганецькій громаді.

Унаслідок ранкового обстрілу Нікополя пошкоджено близько 25 житлових будинків, будівлю ліцею, собор, пошту, палац культури, адмінбудівлі, електромережі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

З важкої артилерії ураження дістали п‘ятеро осіб – три жінки та двоє чоловіків. Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває в лікарні.

Надвечір окупаційні війська рф з РСЗВ вдарили по Марганецькій громаді. Без жертв, інформація щодо наслідків уточнюється.

В інших районах Дніпропетровщини день був мирним.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

Нагадаємо, у ніч проти суботи над Дніпропетровською областю було збито п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".