Унаслідок ранкового обстрілу Нікополя пошкоджено близько 25 житлових будинків, будівлю ліцею, собор, пошту, палац культури, адмінбудівлі, електромережі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
З важкої артилерії ураження дістали п‘ятеро осіб – три жінки та двоє чоловіків. Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває в лікарні.
Надвечір окупаційні війська рф з РСЗВ вдарили по Марганецькій громаді. Без жертв, інформація щодо наслідків уточнюється.
В інших районах Дніпропетровщини день був мирним.
Нагадаємо, у ніч проти суботи над Дніпропетровською областю було збито п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".