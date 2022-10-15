​У Росії залишилося 609 високоточних ракет, – Резніков
​У Росії залишилося 609 високоточних ракет, – Резніков
На Херсонщині СБУ виявила склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян
На Херсонщині СБУ виявила склад із ракетно-артилерійським озброєнням росіян
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
Рамштайн-6. Лендліз, як ти там?
Рамштайн-6. Лендліз, як ти там?
Олексій Гарань: «Результати опитування показують: українці не хочуть іти на компроміси з Росією»
Олексій Гарань: «Результати опитування показують: українці не хочуть іти на компроміси з Росією»
На півдні ДРГ окупантів вийшла на український спостережний пост
На півдні ДРГ окупантів вийшла на український спостережний пост
Вдень росіяни випустили п'ять ракет по Харкову зі своєї території (оновлено)
Вдень росіяни випустили п'ять ракет по Харкову зі своєї території (оновлено)
ЗСУ можуть звільнити Херсон вже наступного тижня, - Financial Times
ЗСУ можуть звільнити Херсон вже наступного тижня, - Financial Times
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Нікополя пошкоджено 25 житлових будинків та собор

Надвечір окупаційні війська рф з РСЗВ вдарили по Марганецькій громаді.

Унаслідок обстрілу Нікополя пошкоджено 25 житлових будинків та собор
Фото: t.me/mykola_lukashuk

Унаслідок ранкового обстрілу Нікополя пошкоджено близько 25 житлових будинків, будівлю ліцею, собор, пошту, палац культури, адмінбудівлі, електромережі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

З важкої артилерії ураження дістали п‘ятеро осіб – три жінки та двоє чоловіків. Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває в лікарні.

Надвечір окупаційні війська рф з РСЗВ вдарили по Марганецькій громаді. Без жертв, інформація щодо наслідків уточнюється.

В інших районах Дніпропетровщини день був мирним.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

Нагадаємо, у ніч проти суботи над Дніпропетровською областю було збито п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також