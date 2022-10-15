На звільненій від росіян Донеччині виплачується допомога від ООН, - Верещук

У звільнених від російських окупантів Лимані та Святогірську на Донеччині почались перші виплати допомоги від ООН.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Хочу подякувати команді Міжнародної організації з міграції ООН. Вони виступили донорами програми фінансової допомоги мешканцям звільнених територій”, - написала Верещук.

Вона додала, що за цією програмою Укрпошта разово виплачує 2,2 тис. гривень громадянам, які постраждали від окупації та мешкали на відповідних територіях на момент їх звільнення.

Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, у Покровську Донецької області після тривалої перерви відновив надання послуг Сервісний центр МВС.