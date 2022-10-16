Унаслідок обстрілу прикордонних з РФ населених пунктів Харківщини поранено трьох людей

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з Росією у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовано трьох людей: двох чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку.

В області тривають розмінування та відновлення критичної інфраструктури. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 555 вибухонебезпечних предметів. Наші захисники на лінії зіткнення ведуть бої та знищують живу силу і техніку окупантів.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка – Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.