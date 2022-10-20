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У Генштабі оцінюють втрати окупантів з початку вторгнення у 66 650 осіб

Інформація уточнюється.

У Генштабі оцінюють втрати окупантів з початку вторгнення у 66 650 осіб
Знищений Ка-52 «Алігатор» армії РФ
Фото: armyinform.com.ua

Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 370 росіян, 13 танків, гелікоптер, шість крилатих ракет і багато іншої військової техніки. З 24 лютого російська армія втратила на війні з Україною близько 66 650 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 567 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,
  • артилерійських систем – 1 646 (+9) од,
  • РСЗВ – 372 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 269 (+0) од,
  • гелікоптерів – 243 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 329 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005 (+6) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 147 (+1).

 

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області. 

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