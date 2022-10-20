Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
ГоловнаСуспільствоВійна

Казахстан не збирається повністю евакуювати дипломатів з України чи закривати посольство

Консул продовжує працювати в Києві. 

Казахстан не збирається повністю евакуювати дипломатів з України чи закривати посольство
Фото: gazeta.kz

Більшість казахських дипоматів через російське вторгнення була передислокована з України до Польщі, але закривати посольство чи евакуювати усіх наразі немає потреби. Про це заявив міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді, цитують його Новини Казахстану. 

У Києві залишається казахський консул. Він продовжує роботу і приймає громадян.

"З Варшави посольство веде свою діяльність, а в Києві лишається консул, який на щоденній основі приймає наших громадян", – зазначив він.

Нині в Україні, за оцінкою МЗС, перебувають близько 200 казахстанців. 

Нагадаємо, неправдиві вкиди про припинення функціонування іноземних дипломатичних представництв в Україні здебільшого роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також