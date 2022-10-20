Казахстан не збирається повністю евакуювати дипломатів з України чи закривати посольство

Більшість казахських дипоматів через російське вторгнення була передислокована з України до Польщі, але закривати посольство чи евакуювати усіх наразі немає потреби. Про це заявив міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді, цитують його Новини Казахстану.

У Києві залишається казахський консул. Він продовжує роботу і приймає громадян.

"З Варшави посольство веде свою діяльність, а в Києві лишається консул, який на щоденній основі приймає наших громадян", – зазначив він.

Нині в Україні, за оцінкою МЗС, перебувають близько 200 казахстанців.

Нагадаємо, неправдиві вкиди про припинення функціонування іноземних дипломатичних представництв в Україні здебільшого роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку.