ДБР затримало експоліцейського, що перейшов на бік ворога під час окупації Балаклії

У Харківській області затримали колишнього правоохоронця, який під час окупації Балаклії перейшов на бік ворога і служив у так званій народній міліції.

Разом з російськими військовими він патрулював вулиці і вишукував місцевих патріотів, військових і поліцейських. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Крім того, за вказівкою своїх кураторів, він охороняв різні об’єкти у місті. Після втечі російських військових зрадник позбувся своїх мобільних телефонів та форми, яку йому видали. Деякий час він переховувався у лісосмугах, а згодом вирішив тікати до тимчасово окупованої території Донецької області", – зазначили в повідомленні.

Втеча не була успішною – ДБР встановило його місцеперебування і затримало.

Вирішується питання повідомлення йому про підозру за фактом державної зради (ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, днями мешканці Черкас, яка фотографувала фортифікаційні споруди, відправляла їх росіянам і закликала "розбомбити", присудили 10 років позбавлення волі.