Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вранці вдарила по Миколаєву з С-300, вночі – безпілотниками

З усієї області тільки два райони не зазнали обстрілів. 

Росія вранці вдарила по Миколаєву з С-300, вночі – безпілотниками
Миколаївська область (ілюстративне фото)
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У Миколаєві зафіксовані російські удари з систем С-300. Жертв і руйнувань немає.

Про це в Телеграм уранці четверга повідомив голова ОВА Віталій Кім. 

"Тільки газони псують", – написав він. 

За інформацією повітряного командування "Південь", вночі, 20 жовтня, після атаки на область ударними БпЛА "Shahed-136", дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони, по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один Національною поліцією України. 

Чотири безпілотники вдарили по навчальному закладу. Ще один упав на закриту приватну територію. Виникли пожежі, їх оперативно ліквідували. Жертв і поранених немає, інформація про пошкодження зʼясовується.

У Миколаївському районі вночі ворог завдавав ударів з міномету в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.

У Баштанському тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Вчора, 19 жовтня, близько 15:30 та 20:00 були обстріли Широківської громади, внаслідок чого один будинок зруйновано та ще один пошкоджено. Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Щоночі миколаївська оборона бореться з ударними безпілотниками, якими бʼють росіяни. Вчора їх знищили 13 штук, сьогодні – ще 14, зокрема пʼять – силами поліції, Нацгвардії і ВМС. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також