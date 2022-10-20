Росія вранці вдарила по Миколаєву з С-300, вночі – безпілотниками

З усієї області тільки два райони не зазнали обстрілів.

У Миколаєві зафіксовані російські удари з систем С-300. Жертв і руйнувань немає.

Про це в Телеграм уранці четверга повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Тільки газони псують", – написав він.

За інформацією повітряного командування "Південь", вночі, 20 жовтня, після атаки на область ударними БпЛА "Shahed-136", дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони, по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один Національною поліцією України.

Чотири безпілотники вдарили по навчальному закладу. Ще один упав на закриту приватну територію. Виникли пожежі, їх оперативно ліквідували. Жертв і поранених немає, інформація про пошкодження зʼясовується.

У Миколаївському районі вночі ворог завдавав ударів з міномету в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.

У Баштанському тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Вчора, 19 жовтня, близько 15:30 та 20:00 були обстріли Широківської громади, внаслідок чого один будинок зруйновано та ще один пошкоджено. Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Щоночі миколаївська оборона бореться з ударними безпілотниками, якими бʼють росіяни. Вчора їх знищили 13 штук, сьогодні – ще 14, зокрема пʼять – силами поліції, Нацгвардії і ВМС.