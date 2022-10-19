У Миколаївській області за ніч знищили 13 "шахідів" (уточнено)

Авіація також завдала 15 ударів по опорних пунктах росіян.

У Миколаївській області за цю ніч знищили 13 ударних безпілотників "Шахід". 11 з них ліквідували сили протиповітряної оборони, два – бійці Національної гвардії і Державної прикордонної служби.

Ці уточнені дані повідомили в командуванні Повітряних сил у фейсбук.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на повітряне командування "Південь" додав, що наша авіація відпрацювала 15 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження сил та засобів ворога.

Підтверджені втрати окупантів:

84 особи,

дві самохідні крупнокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С",

танк,

три одиниці авто-бронетехніки,

трисклади боєприпасів у Бериславському і Баштанському районах.

Миколаївську область російська армія щоденно атакує ударними безпілотниками іранського виробництва. Минулого тижня за один ранок сили ППО збили девʼять "шахідів" над областю.