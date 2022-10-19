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У Миколаївській області за ніч знищили 13 "шахідів" (уточнено)

Авіація також завдала 15 ударів по опорних пунктах росіян. 

У Миколаївській області за ніч знищили 13 "шахідів" (уточнено)
Фото: Центр стратегічних комунікацій

У Миколаївській області за цю ніч знищили 13 ударних безпілотників "Шахід". 11 з них ліквідували сили протиповітряної оборони, два – бійці Національної гвардії і Державної прикордонної служби.

Ці уточнені дані повідомили в командуванні Повітряних сил у фейсбук.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на повітряне командування "Південь" додав, що наша авіація відпрацювала 15 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження сил та засобів ворога.

Підтверджені втрати окупантів: 

  • 84 особи,
  • дві самохідні крупнокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С",
  • танк,
  • три одиниці авто-бронетехніки,
  • трисклади боєприпасів у Бериславському і Баштанському районах.

Миколаївську область російська армія щоденно атакує ударними безпілотниками іранського виробництва. Минулого тижня за один ранок сили ППО збили девʼять "шахідів" над областю. 

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