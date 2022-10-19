Путін може розчарувати одразу кілька конкуруючих груп у РФ, – ISW

Президент Росії Володимир Путін консолідує свою систему проєктування влади навколо тих, хто бажає досягти його незмінних максималістських цілей в Україні.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Він все більше покладається на меншу кількість відданих послідовників у своїх владних колах і мовчазну більшість російського населення, яка просто підкорюється.

“Путін на шляху до розчарування всіх елементів своєї системи проєктування влади. Путін є близьким до того, аби розчарувати крайніх націоналістів, які згуртувалися навколо ідеї повної перемоги в Україні, чого він не може досягти. Він також на шляху до розчарування ключових елементів свого режиму, які хочуть могутньої Росії з егоїстичних та ідеологічних міркувань – оскільки Путін ризикує знищити решту сили Росії та її здатність поширювати владу в усьому світі заради досягнення своїх цілей в Україні”, – йдеться у матеріалі.

Ціннісна пропозиція відкритої та прихованої підтримки Путіна серед населення зменшується, у той час коли вимоги до них зростають.

“Усе це не робить його неминуче вразливим. Західні лідери не повинні недооцінювати здатність Путіна підкорити свій режим або російський народ, а також здатність Росії нормалізувати нову гіршу реальність”, – зазначено далі.

Однак російські військові невдачі посилять розкол у найближчому оточенні Путіна і, ймовірно, все більше вимагатимуть від Путіна зосередження на внутрішніх проблемах. Відтак, Захід повинен допомогти Україні прискорити поразку Росії на полі бою.

Нагадаємо, раніше Путін наголосив, що буде проводити пропорційну ескалацію у відповідь на “будь-які майбутні дії України”.