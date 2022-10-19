В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями

Температура у південній частині до 21°.

У середу, 19 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вдень 10-15°; на решті території 13-18°, у південній частині до 21°.

У Київській області стовпчики термометра піднімуться до 10-15°; а у Києві – до 13-15°.