У Криму іранці вчать окупантів працювати з безпілотниками-камікадзе, – New York Times

Невідомо чи вони керують дронами самі чи лише вчать цьому росіян.

Члени Корпусу вартових Ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Росією Криму, де вчать окупантів працювати з безпілотниками-камікадзе “Shahed-136”.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на газету The New York Times.

Аналітики нагадують, що згідно з їхніми висновками від 12 жовтня “будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, є інструкторами безпілотників”.

Зазначимо, невідомо чи вони керують дронами самі чи лише вчать цьому росіян.

“З середини вересня російські війська скерували десятки безпілотників іранського виробництва Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет психологічному терористичному впливу на українське цивільне населення, а не досягаючи відчутних ефектів на полі бою”, – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, за інформацією українського підпілля до 20 інструкторів з Ірану раніше помітили на території тимчасово окупованої Херсонської області.