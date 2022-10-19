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У Чорному морі чергують два ракетоносії окупантів

Корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць.

У Чорному морі чергують два ракетоносії окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

З них напоготові до активних дій два великі десантні кораблі та два ракетоносії з 16 ракетами “Калібр”.

“Наші побажання і рекомендації стабільні: не наражайте себе на зайву небезпеку, ігноруючи сигнали повітряної тривоги, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду”, – зазначили в ОК.

Українців закликали не наближатися до підозрілих предметів, убезпечити себе і оточуючих, зокрема, дітей. 

“Небезпечну роботу довірте професіоналам”, – додали військові.

Нагадаємо, 17 жовтня попри продовження шторму вороже корабельне угруповання було збільшено до девʼяти одиниць.

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