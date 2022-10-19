СБУ розʼяснила вручення підозри меру Білгород-Дністровського: підозрюється в махінаціях із відшкодуваннями після обстрілу

Сам мер стверджує, що проти нього застосували фізичну силу, а підозру в порушенні звичаїв ведення війни не вручали.

Служба безпеки України прокоментувала слідчі дії у мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана. 18 жовтня у його кабінеті проводили заходи у двох кримінальних провадженнях, розпочатих за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Серед іншого мер, котрий балотувався на виборах від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюється у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Тож правоохоронці прийшли, аби провести обшук і вилучити документи, які підтверджують протиправні дії. Попри наявність ордера мер намагався перешкодити правоохоронцям і провокував бійку. Щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ застосували передбачений законом захід – вдягнули на нього кайданки", – запевнили в Службі.

Там додали, що жодних ознак фізичного насильства, незважаючи на всі провокації мера, вчинено не було.

"Навпаки, саме за фактом нападу на співробітників СБУ при виконанні службових обов‘язків Нацполом відкрите провадження щодо самого міського голови. Окремо наголошуємо – в умовах, коли справжні Герої України гинуть на фронті, захищаючи Батьківщину, будь-які спроби місцевих «князьків» наживатися на війні та людському горі отримають швидку оцінку правоохоронних органів", – заявили в СБУ.

Сам Граждан у фейсбуці заявив, що "на обшуку нічого не знайшли", а підозру в порушенні законів і звичаїв війни не вручали і нібито застосували проти нього силу.

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"Незаконно тримали мене в мойому робочому кабінеті, потім повалили, нанесли мені тілесні ушкодження", – сказав він.

Граждан є мером Білгород-Дністровського з 2020 року. До того працював у адвокатському об'єднанні Absolvo і був дептутом Білгород-Дністровської міської ради VII скликання.