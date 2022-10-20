Головне за ніч. Четвер, 20 жовтня

Відбиті атаки противника на Луганщині та Донеччині, 14 знищених безпілотників на Миколаївщині, ворожий удар по школі на Запоріжжі, підготовка росіянами провокації на Каховській ГЕС.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Противник упродовж доби завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад шістдесят п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 20 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили ліквідували близько 370 росіян, 13 танків, гелікоптер, шість крилатих ракет і багато іншої військової техніки. З 24 лютого російська армія втратила на війні з Україною близько 66 650 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У Миколаївській області за цю ніч знищили 14 ворожих безпілотників Shahed-136. Девʼять із них збили сили протиповітряної оборони командування "Південь" .

"По два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один – Національною поліцією України", – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Шахідами" російська армія останніми днями атакує енергетичну і цивільну інфраструктуру. У Києві цей безпілотник спричинив вибух у житловому будинку, внаслідок чого загинули пʼятеро його мешканців, зокрема вагітна жінка. Ще близько 20 людей були поранені.

Цієї ночі росіяни завдали удару по промисловому об’єкту та об’єкту енергетичної інфраструктури Криворізького району Дніпропетровщини. Удар спричинив серйозні руйнування. За попередніми даними, люди не постраждали.

Сьогодні вранці російські війська вдарили ракетою по території дитячої спеціалізованої школи у селищі Комишуваха Запорізької області.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня окупанти знищили дві школи у Запорізькій області.

Російська війська створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором на Каховську гідроелектростанцію, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

18 жовтня Командувач збройними силами РФ в Україні генерал армії Сергій Суровікін заявив, що має інформацію про те, що “Київ планує пробити дамбу на ГЕС”, а це, за його словами, “спричинить руйнівні повені в Херсонській області”.

Окупаційний голова Херсона Володимир Сальдо повторив цю заяву, додавши, що “українські війська мають намір вдарити по дамбах вище за течією Херсона”.

“Російська влада, ймовірно, використовує ці попередження про ймовірний український удар по Каховській ГЕС для встановлення інформаційних умов для того, щоб російські сили пошкодили дамбу та звинуватили Україну у подальших збитках та втраті людей, використовуючи повені, що виникнуть, для прикриття власного відступу углиб півдня Херсонської області”, – зазначають аналітики.

Кремль може спробувати використати таку атаку під чужим прапором, щоб затьмарити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу із західного Херсона. Така атака також сприятиме фальшивій російській інформаційній операції, яка зображує Україну терористичною державою.

Укренерго з 23:24 19 жовтня запровадило відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій.

Відключення триватимуть не більше чотирьох годин. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів через вісім годин, повідомила ДТЕК Київські електромережі.

“Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме, повторне відключення буде з 20:00 до 24:00”, – йдеться у повідомленні.

Список вулиць, де можуть відключати світло, можна переглянути за цим посиланням.

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