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Чинний президент Австрії здобуває перемогу на виборах

Александер ван дер Беллен набрав понад 54% голосів у першому турі голосування.

Чинний президент Австрії здобуває перемогу на виборах
Александр Ван дер Беллен
Фото: EPA/UPG

В Австрії на президентських виборах, що відбулися в неділю, перемогу здобуває чинний глава держави Александер ван дер Беллен.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з попередніми підсумками голосування, оприлюдненими міністерством внутрішніх справ, він набрав понад 54% голосів. Тим самим ван дер Беллен переміг у першому турі голосування, заручившись підтримкою більше половини виборців. Його обрано на другий шестирічний термін.

Основний суперник чинного президента Франц Розенкранц із правої "Партії Свободи" набрав близько 19% голосів і визнав свою поразку.

Ван дер Беллен – колишній глава австрійської "Партії Зелених". Шість років тому його було обрано президентом у драматичній боротьбі з кандидатом від "Партії Свободи". Тоді за рішенням суду було проведено повторне голосування, розрив між кандидатами був дуже невеликим.

Цього разу його кандидатуру підтримали майже всі провідні партії. 78-річний президент набув великої популярності у суспільстві завдяки своїй виваженій позиції під час політичних криз у країні, зокрема, -  гучного корупційного скандалу за участю колишнього канцлера Себастьяна Курца.

За конституцією, президент Австрії має досить великі повноваження, проте, він не втручається в діяльність канцлера та виконавчої влади.

Нагадаємо, ван дер Беллен критикував російського президента Володимира Путіна та  його військове вторгнення в Україну. Ще в 2018 році він говорив, що вибори російського президента в окупованому Криму не можуть бути правочинними.

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