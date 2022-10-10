Байден обговорив із Шольцом допомогу Україні та ядерні погрози РФ, - Білий дім

Під час перемовин лідери обговорили «зобов'язання щодо надання допомоги Україні у сфері економіки та безпеки».

Президент США Джо Байден 9 жовтня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили допомогу Україні, ядерні погрози Путіна та ситуацію на світовому ринку енергоресурсів.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

«Лідери підтвердили своє засудження спроби Росії анексувати українську територію, а також свою постійну відданість притягнути Росію до відповідальності за її жорстокі дії та забезпечити безпеку та економічну допомогу України», - йдеться у повідомленні.

Під час перемовин лідери обговорили допомогу Україні. Йшлося зокрема про «зобов'язання щодо надання допомоги Україні у сфері економіки та безпеки».

Байден і Шольц також обговорили «останні події на світових ринках енергоресурсів та важливість забезпечення стабільних і доступних за ціною постачання енергоресурсів».

Німецька сторона зазначає, що розмова тривала майже годину, в центрі уваги була підготовка до наступних зустрічей G7 та G20, де зокрема буде йтися про подальше реагування на війну РФ проти України та її наслідки.

Окрім осуду спроби анексії, повідомляє Берлін, лідери «засудили цю подальшу ескалацію та поділяють оцінку, що часткова мобілізація РФ - велика помилка».

Лідери розкритикували останні ядерні погрози Москви, назвали їх безвідповідальними й наголосили, що такий крок буде мати екстраординарні серйозні наслідки для Росії.

Окрім того, Шольц і Байден засудили диверсії на російських газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» та підкреслили, що зумисне пошкодження критичної інфраструктури неприйнятне і на це буде об’єднана реакція.

Нагадаємо, раніше Байден висловився, що ядерна загроза Путіна є найбільшою з часів Карибської кризи. Американський лідер переконаний, що Путін "не жартує", коли каже про можливість застосування ядерної, хімічної чи біологічної зброї.