Останні російські обстріли Запоріжжя забрали життя 65 людей, - голова ОДА

32 цивільні загинули на пункті перетину, 20 в багатоповерхівках у центрі міста та 13 на іншому березі Дніпра.

Лише після сьогоднішньої атаки на місто ворог забрав життя 13 мирних запоріжців.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram.

«Це попередній результат роботи російської тактичної авіації по житловому кварталу обласного центру, доки люди спали у своїх ліжках. Розбір завалів будинків ще продовжується, тому кількість жертв, на жаль, збільшиться», - написав він.

Старух також повідомив, що зараз за життя більше ніж пів сотні запоріжців відчайдушно борються медики, серед пацієнтів 11 дітей. Ще 39 осіб на амбулаторному лікуванні.

«"Друга армія світу" вчергове показала свою міць влаштувавши цинічне масове вбивство», - зазначив він.

Крім того, Старух повідомив, що за останні дні ракети забрали 65 невинних життів.

«32 мирні загинули на пункті перетину, 20 в багатоповерхівках у центрі міста та 13 на іншому березі Дніпра», - написав голова ОДА.

Нагадаємо, у поліції розповіли подробиці сьогоднішнього обстрілу Запоріжжя. Під ворожий вогонь потрапили десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та інша цивільна інфраструктура міста.