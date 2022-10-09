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У боях під Херсоном загинув чемпіон Європи Дмитро Захарчук, - СКУ

Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер" та призером багатьох міжнародних турнірів.

У боях під Херсоном загинув чемпіон Європи Дмитро Захарчук, - СКУ
Дмитро Захарчук
Фото: ФБ Спортивного комітету України

Не стало Дмитра Захарчука - майстра спорту України міжнародного класу, переможця континентальної першості, призера чемпіонату світу з плавання у ластах. Він загинув у бою під Херсоном.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

"Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер" та призером багатьох міжнародних турнірів. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ він узяв до рук зброю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на війні з російськими окупантами загинув начальник служби зв’язків із громадськістю 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України капітан Юрій Лелявський.

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