У боях під Херсоном загинув чемпіон Європи Дмитро Захарчук, - СКУ

Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер" та призером багатьох міжнародних турнірів.

Не стало Дмитра Захарчука - майстра спорту України міжнародного класу, переможця континентальної першості, призера чемпіонату світу з плавання у ластах. Він загинув у бою під Херсоном.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

"Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер" та призером багатьох міжнародних турнірів. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ він узяв до рук зброю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на війні з російськими окупантами загинув начальник служби зв’язків із громадськістю 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України капітан Юрій Лелявський.