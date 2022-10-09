Терор - це злочин, за який має бути покарання, - Зеленський

Президент України закликав світ до чіткого засудження кожного ескалаційного кроку Росії - від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція днями розглядатиметься Генеральною Асамблеєю ООН.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

"Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. На жаль, ця кількість може зрости. Розбір завалів досі триває. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога", - повідомив президент.

Він зазначив, що ці удари продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які забрали життя вже щонайменше 43 людей. Також були удари по інших містах України. Абсолютна більшість із них - по цивільній інфраструктурі нашої держави, по цивільних людях.

"Коли хтось хоче переговорів - він такого не робить. А коли хтось терорист - він робить саме так", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент висловив сумніви щодо можливості ведення перемовин з РФ.

"Чи справді переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують", - сказав він.

На його думку, якщо терор залишиться непокараним, якщо терористу вдасться залякати настільки, що хтось у світі хоче просто погодитися заплющити очі на терор, то саме це й буде програшем - програшем свободи, програшем людяності й програшем демократії. І саме цього так хоче Росія.

"Це російська війна проти всіх тих цінностей, які роблять людей людьми, а життя - мирним. Тому потрібне офіційне визнання Росії державою-терористом - визнання на всіх рівнях. Потрібне обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб’єктами - не можна бути спонсорами тероризму", - підсумував президент і зазначив, що голосування в Генасамблеї ООН покаже, хто і як ставиться до терористів насправді.

Наостанок Зеленський наголосив на потребі пришвидшеного надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.

"Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України - це і є той єдиний можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - сказав він.

Нагадаємо, за повідомленням голови Запорізької ОДА, останні російські обстріли Запоріжжя забрали життя 65 людей. 32 цивільні загинули на пункті перетину, 20 в багатоповерхівках у центрі міста та 13 на іншому березі Дніпра.