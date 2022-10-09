Кулеба назвав п’ять кроків, які має вжити світ після обстрілів РФ Запоріжжя, - заява

Цілеспрямовані російські удари мали на меті лише спричинити смерть цивільних людей, руйнування, посіяти терор і страх.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетних ударів РФ по житлових кварталах Запоріжжя закликав міжнародну спільноту негайно здійснити п’ять кроків.

Про це йдеться у заяві глави українського МЗС.

Кулеба зазначив, що минулої доби Росія завдала понад 20 ракетних ударів по житлових кварталах Запоріжжя, вбивши щонайменше 13 цивільних та поранивши 60, зокрема 6 дітей.

«Цілі ударів не мали жодного військового призначення. Цілеспрямовані російські удари мали на меті лише спричинити смерть цивільних людей, руйнування, посіяти терор і страх. Цілеспрямоване вбивство цивільних людей є воєнним злочином. Здійснивши ракетні удари по мирних людях, які спали у своїх домівках, Росія ще раз довела, що вона є терористичною державою, якій необхідно протидіяти усіма можливими способами, щоб запобігти подальшим жахливим злочинам», - заявив глава дипломатичного відомства.

Він закликав міжнародну спільноту негайно здійснити п’ять кроків.

Насамперед Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та партнерів, які розслідують міжнародні злочини, вчинені Росією в Україні, терміново направити на місце злочину слідчих та експертів, щоб задокументувати докази воєнних злочинів Росії та притягнути винних до відповідальності.

В якості другого кроку очільник МЗС закликав США визнати Росію державою-спонсором тероризму, а інші країни - визнати Росію терористичною державою.

Окрім того, Кулеба закликав міжнародне співтовариство рішуче засудити Росію за її нелюдські удари по Запоріжжю та посилити санкційний тиск, а партнерів, зокрема США, Велику Британію, Ізраїль, Німеччину, Норвегію та Францію, терміново надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони.

«Постачання цього життєво необхідного обладнання має бути прискорене. Для нас літери «ППО» та «ПРО» означають життя. Життя наших дітей, які лягають спати в Запоріжжі та інших містах України, не знаючи, чи прокинуться на ранок. Ці системи можуть рятувати життя в Україні вже зараз, а не стояти на складах», - наголосив глава української дипломатії.

Як п’ятий крок очільник МЗС закликав країни, які дотримуються нейтральної позиції щодо російської агресії проти України, негайно направити своїх представників до Запоріжжя, «де вони зможуть переночувати у житлових масивах та відчути все, що прикривають своєю нейтральністю».

Нагадаємо, у поліції розповіли подробиці сьогоднішнього обстрілу Запоріжжя. Під ворожий вогонь потрапили десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та інша цивільна інфраструктура міста.

Крім того, останні російські обстріли Запоріжжя забрали життя 65 людей. 32 цивільні загинули на пункті перетину, 20 в багатоповерхівках у центрі міста та 13 на іншому березі Дніпра.