Головне за день. Неділя, 9 жовтня

Наслідки обстрілу Запоріжжя, продовження історії з Кримським мостом, відбиті атаки противника на Донеччині, обстріл Сумщини. Яким запам’ятається 228-й день повномасштабної війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетних ударів РФ по житлових кварталах Запоріжжя закликав міжнародну спільноту негайно здійснити п’ять кроків.

Кулеба зазначив, що минулої доби Росія завдала понад 20 ракетних ударів по житлових кварталах Запоріжжя, вбивши щонайменше 13 цивільних та поранивши 60, зокрема 6 дітей.

«Цілі ударів не мали жодного військового призначення. Цілеспрямовані російські удари мали на меті лише спричинити смерть цивільних людей, руйнування, посіяти терор і страх. Цілеспрямоване вбивство цивільних людей є воєнним злочином. Здійснивши ракетні удари по мирних людях, які спали у своїх домівках, Росія ще раз довела, що вона є терористичною державою, якій необхідно протидіяти усіма можливими способами, щоб запобігти подальшим жахливим злочинам», - заявив глава дипломатичного відомства.

До чого саме очільник МЗС України закликав світову спільноту – в нашій новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що для обстрілів Запоріжжя РФ використала 20 різних ракет, а за добу завдала 5 ракетних і 12 авіаударів по Україні. Від ударів окупантів постраждало населення та об’єкти понад 30 населених пунктів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда.

А цієї доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по позиціях загарбників. Було підтверджено ураження семи місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьо зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА, один літак ворога та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9-го жовтня – в нашій новині.

Стало відомо, що російські окупанти 7 жовтня розстріляли колону цивільних автомобілів у тимчасово окупованій Херсонській області.

За словами пресофіцера обласної поліції Андрія Кованого, 7 жовтня близько 08:00 росіяни з невстановленого літака обстріляли колону цивільних машин, які стояли в черзі на понтонну переправу біля Дар'ївського мосту (міст через річку Інгулець, розташований біля села Дар'ївка Херсонського району).

Очевидці чули звук літака в повітрі, який під час розвороту випустив снаряди. Удар припав у мікроавтобус, де загинуло щонайменше п'ятеро людей, ще стільки ж отримали поранення. Інформація про точну кількість загиблих та постраждалих встановлюється.

Росіяни обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області, повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Спочатку зафіксували три "прильоти", ймовірно, з міномету 120 мм у в районі населеного пункту Середина-Буда, згодом ще п'ять, ймовірно, з міномету 120 мм в районі Бачівська.

В Офісі Президента України повідомили про загибель жителя у Миропільській громаді Сумщини. Росіяни використали для удару безпілотник. Людина загинула біля магазину.

Згодом керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив подробиці теракту росіян у Миропіллі.

"У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрона. Працівниця магазину, яка в той час перебувала поруч, була поранена. На жаль, її не змогли врятувати через масивну кровотечу від уламкових поранень. Жінка загинула. Їй був 41 рік. Без матері залишилось троє дітей", - розповів Живицький.

Він додав, що чоловік і старший син загиблої − військовослужбовці ЗСУ, двоє інших - ще школярі.

Керівник ОВА зазначив, що в момент теракту біля магазину було багато людей. У той момент, коли жінку рятували, рашисти скинули ще одну гранату.

"Від другого вибуху дивом ніхто не постраждав", - наголосив Живицький.

Під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

Він назвав підрив моста "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури Росії.

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