На окупованій Херсонщині загарбники вивозять цивільних до ліній своєї оборони, - Гуменюк

Так само ворог діяв і на правому березі Херсонщини.

На окупованій частині Херсонської області російські загарбники евакуюють людей до місць своєї оборони, таким чином вони хочуть прикритися мирними людьми.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли у рашистів трошки підгоряє", - зазначає вона.

За її словами, так ворог діяв і на правому березі Херсонщини, коли активізувався щодо переміщення місцевого населення.

"Ми спостерігаємо це і на лівому березі Херсонщини зараз, коли вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше - туди, де облаштовують свої рубежі оборони", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що таким чином окупанти намагаються прикритися місцевими мешканцями, розгортаючи свої підрозділи і техніку.

Нагадаємо, що на окупованій території Запорізької області, де загарбники оголосили "евакуацію", ймовірно, готуються провокації.

Також у Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Окупанти примусово вивозять жінок з дітьми.