Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи Сил оборони, які стримують російських загарбників на передньому краї бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

Під час приїзду на передову командувач нагородив найкращих піхотинців та привітав військовослужбовців із професійним святом (Днем піхоти - ред.).

Як зазначається, командувач поспілкувався з військовослужбовцями, ознайомився з проблемними питаннями підрозділів та дав рекомендації щодо підвищення обороноздатності.

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутними військами Олександр Сирський привітали українських військовослужбовців з Днем піхоти.