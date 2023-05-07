Бійці 72-ї бригади показали, як знищили БМП росіян

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ліквідували ворожу бойову машину піхоти за допомогою ПТРК.

Відеозапис успішної атаки опублікували бійці бригади на сторінці у Facebook.

Техніка росіян була знищена на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів. За тиждень з 1 до 7 травня Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.