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Бійці 72-ї бригади показали, як знищили БМП росіян

Техніка росіян була знищена на Донеччині.

Бійці 72-ї бригади показали, як знищили БМП росіян
Фото: Скрін з відео

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ліквідували ворожу бойову машину піхоти за допомогою ПТРК.

Відеозапис успішної атаки опублікували бійці бригади на сторінці у Facebook. 

Техніка росіян була знищена на Донецькому напрямку.

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Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів. За тиждень з 1 до 7 травня Сили оборони знищили близько 3920 російських окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 194 430 військових.

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