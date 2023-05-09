При цьому їм вдалося врятувати поранену жінку.

На Херсонщині під ворожий обстріл потрапили телеком-провайдери.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Телеком-провайдери потрапили під обстріл на Херсонщині, але врятували поранену жінку. Вчора російські терористи обстрілювали Південь з авіації. Команда місцевого провайдера відновлювала зв’язок у Станіславі. Від обстрілу постраждали цивільні та авто телекомівців”, - повідомив Федоров.

За його словами, на щастя, взимку команда провайдерів пройшла курси з тактичної медицини. Тому не розгубилася і швидко надала першу допомогу пораненій жінці.

Він подякував зв’язківцям за важку працю та майже щоденний ризик життям, щоб українці завжди залишалися на зв’язку.

Нагадаємо, учора окупанти обстріляли будинок для людей похилого віку, школи і амбулаторії на Херсонщині, є поранені. Унаслідок російської агресії поранені 14 людей, серед них – дитина.