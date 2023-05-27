У Брянській області внаслідок атаки дрона загинули двоє російських військових, – ЗМІ

Також російські силовики кажуть, що у Брянську область нібито “намагаються прорватися диверсанти”.

Дрон-камікадзе атакував автомобіль Міноборони РФ у Брянській області, внаслідок чого загинули двоє російських силовиків.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на російське видання Baza.

Як зазначається, у Брянську область нібито “намагаються прорватися диверсанти”, поруч із населеними пунктами Сушани і Бровничі “триває бій”.

Місцевих жителів попросили сховатися у підвалах. Оголошено сигнал "Едельвейс".

Також повідомляється, що в тому ж районі дрон-камікадзе атакував автомобіль “Нива” на дорозі Бровничі – Сушани. За попередніми даними, загинули двоє військовослужбовців.

Нагадаємо, сьогодні українська розвідка повідомила, що під час нещодавнього рейду до Бєлгородської області була зібрана важлива інформація. Сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і в столичному регіоні.

22 травня російські добровольчі формування РДК і так званий легіон "Свобода Росії" заявили, що повертаються "звільняти" РФ. У прикордонних районах пролунали вибухи.

Місцева влада спочатку заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков стверджував, що БпЛА скинув вибухівку. А губернатор Брянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту. Згодом російська влада зізналася, що на територію Бєлгородської області проникнули "диверсанти". Росіяни евакуювали обʼєкт "Бєлгород-22", де зберігались ядерні боєприпаси.

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням.

РДК і "Свобода Росії" складаються із громадян РФ, що, як вони стверджують, воюють на боці України. Уперше гучного розголосу ці формування набули 2 березня, коли добровольці з РДК перетнули кордон і зайшли в Брянську область. У ГУР тоді зазначили, що це – внутрішнє протистояння у РФ.

24 травня легіон "Свобода Росії" та Руський добровольчий корпус повернулися після "операції" на російській території.