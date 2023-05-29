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Львів хоче повернути у власність міста земельну ділянку біля Оперного театру

У 1997 році тут планували побудувати готель.

Львів хоче повернути у власність міста земельну ділянку біля Оперного театру
Фото: city-adm.lviv.ua

Завтра о 12:00 відбудеться засідання апеляційного господарського суду. Вирішуватиметься питання стосовно земельної ділянки у центрі Львова, яку місто хоче повернути у комунальну власність.

Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.

“У вівторок 30 травня о 12:00 апеляційний господарський суд вирішить, чи можна за допомогою “чорних реєстраторів” забирати в громади ділянку у центрі міста. Таким чином львів’ян хочуть обікрасти на 500 млн гривень”, – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, мова йде про територію біля Оперного театру, де ще донедавна був ринок “Добробут”, а також велику кількість нерухомості в центральній частині міста. Зараз місто планує повернути цю ділянку в комунальну власність, аби відтворити історичний громадський простір із оновленою архітектурою.

Садовий особисто прийде на суд разом із заступниками та усіма членами виконкому Львівської міської ради.

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Нагадаємо, 30 років тому на території теперішнього ринку “Добробут” планували збудувати 5-поверховий готель “Золотий лев” з автостоянкою. Компанія обіцяла кошти і техніку, а Львівська міська рада – виділити ділянку за Оперним театром і знести 3 будинки, які заважали реалізації проєкту. Місто свою частину зобов'язань виконало. Забудовник лиш збудував фундамент, на якому у 1997 році облаштували тимчасовий ринок “Добробут”, що мав працювати, допоки інвестор не відновить будівництво готелю. Та торгівля затягнулась на чверть століття.

ТОВ “Спільне українсько-австрійське підприємство “Галінвест” належить австрійській компанії, кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило.

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