Львів хоче повернути у власність міста земельну ділянку біля Оперного театру

У 1997 році тут планували побудувати готель.

Завтра о 12:00 відбудеться засідання апеляційного господарського суду. Вирішуватиметься питання стосовно земельної ділянки у центрі Львова, яку місто хоче повернути у комунальну власність.

Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.

“У вівторок 30 травня о 12:00 апеляційний господарський суд вирішить, чи можна за допомогою “чорних реєстраторів” забирати в громади ділянку у центрі міста. Таким чином львів’ян хочуть обікрасти на 500 млн гривень”, – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, мова йде про територію біля Оперного театру, де ще донедавна був ринок “Добробут”, а також велику кількість нерухомості в центральній частині міста. Зараз місто планує повернути цю ділянку в комунальну власність, аби відтворити історичний громадський простір із оновленою архітектурою.

Садовий особисто прийде на суд разом із заступниками та усіма членами виконкому Львівської міської ради.

Нагадаємо, 30 років тому на території теперішнього ринку “Добробут” планували збудувати 5-поверховий готель “Золотий лев” з автостоянкою. Компанія обіцяла кошти і техніку, а Львівська міська рада – виділити ділянку за Оперним театром і знести 3 будинки, які заважали реалізації проєкту. Місто свою частину зобов'язань виконало. Забудовник лиш збудував фундамент, на якому у 1997 році облаштували тимчасовий ринок “Добробут”, що мав працювати, допоки інвестор не відновить будівництво готелю. Та торгівля затягнулась на чверть століття.

ТОВ “Спільне українсько-австрійське підприємство “Галінвест” належить австрійській компанії, кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило.