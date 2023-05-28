Міністр оборони прокоментував розслідування про невиконання контрактів компаніями-імпортерами зброї

Контракти не були виконані не з вини українських компаній.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що багато контрактів, за невиконання яких судиться Міноборони з українськими компаніями-імпортерати зброї, не є сумнівними.

Про це голова оборонного відомства повідомив в ефірі телемарафону.

Резніков прокоментував розслідування Української правди щодо виведення коштів з України державними імпортерами зброї. Він нагадав, що контракти з компаніями укладалися у кінці лютого – на початку березня 2022 року.

"Просто згадайте ті умови. Ми купляли все, що було можливо. Ті ж самі постачальники домовлялися з продавцями зброї та амуніції по всьому світу, але на ринку, як з'ясувалося, не всі люди порядні. І їх контрагенти виявились не порядними, або в деяких країнах обмежили видачу ліцензій. Тому багато тих контрактів, по яких є заборгованість чи дебеторська заборгованість вони не є сумнівними. Ми зобов'язані подати на них в суд і ми маємо позитивні рішення по тих судах, але вони в свою чергу судяться зі своїми контрагентами в тих інших країнах, примушуючи їх виконати контракти і поставити або снаряди або зброю", – пояснив Резніков.

Він зауважив, що Міноборони судиться не лише із українськими компаніями, а й із іноземними компаніями-постачальниками, які не виконують свої контракти.

Резніков додав, що міністерство поверне гроші, сплачені за цими контрактами, у вигляді зброї.

Нагадаємо, 25 травня Українська правда опублікувала розслідування, в якому мова йде про те, що українські компанії-імпортери зброї у минулому році отримали мільярди гривень за контрактами Міністерства оборони і не виконали поставки озброєння.

Видання стверджує, що станом на 23 травня поточного року в судовому реєстрі є щонайменше 30 позовів від Міноборони до підрядників за невиконання контрактів.