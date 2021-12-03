Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
ГоловнаСуспільствоПодії

На шахті в Кривому Розі загинув гірник

Під час роботи на шахті "Артем-1" стався обвал гірської породи, який смертельно травмував працівника.

На шахті в Кривому Розі загинув гірник
Фото: freeradio.com.ua

У Кривому Розі на шахті стався обвал породи, один гірник загинув. Нещасний випадок стався на території металургійного підприємства компанії "СВІТЕКС" 2 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з питань праці.

Зазначається, що працівник "СВІТЕКС" виконував підрядні роботи на орт-заїзді 231 (горизонтальна штучна порожнина в гірському масиві - ред.) на території підприємства з виробництва металопродукції "АрселорМіттал Кривий Ріг". Під час роботи стався обвал гірської породи, який смертельно травмував працівника.

За даними видання "Первый криворожский", інцидент трапився вночі 2 грудня на шахті "Артем-1".

За даними пресслужби Криворізького районного управління поліції, під час виконання робіт на 48-річного працівника впала руда. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Його тіло відправили на судмедекспертизу.

За цим фактом відкрито справу за частиною 2 статті 272 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою). Триває слідство.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" висловили співчуття з приводу смерті працівника підрядної організації.

Там повідомили, що, за попередньою версією, о 2:40 в ніч на 2 грудня стався обвал гірничої породи, під яким опинився прохідник. Під час цієї робочої зміни працівники підрядної організації виконували роботи на підземному горизонті –1135 м шахти.

"На місце події терміново прибули медичні працівники підземного оздоровчого пункту «АрселорМіттал Кривий Ріг» та реанімаційна бригада міської швидкої допомоги, проте, на жаль, реанімаційні дії не допомогли. О 4:10 медики констатували смерть", - сказано в повідомленні.

Працівники викликали на підприємство представників національної поліції, прокуратури, державного нагляду за охороною праці. Державна комісія проводить спеціальне розслідування обставин аварії. В "АрселорМіттал Кривий Ріг" запевнили, що надають повне сприяння у проведенні цього розслідування.

Нагадаємо, удосвіта 31 липня у Донецькій області стався вибух у північному польовому конвеєрному штреку ШУ "Покровське" на горизонті 815 м. Загинули 6 гірників.

25 листопада в Росії внаслідок вибуху на шахті "Листвяжна" на Кузбасі загинули понад 50 осіб, із них п’ятеро рятувальників.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також