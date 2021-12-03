На шахті в Кривому Розі загинув гірник

Під час роботи на шахті "Артем-1" стався обвал гірської породи, який смертельно травмував працівника.

У Кривому Розі на шахті стався обвал породи, один гірник загинув. Нещасний випадок стався на території металургійного підприємства компанії "СВІТЕКС" 2 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з питань праці.

Зазначається, що працівник "СВІТЕКС" виконував підрядні роботи на орт-заїзді 231 (горизонтальна штучна порожнина в гірському масиві - ред.) на території підприємства з виробництва металопродукції "АрселорМіттал Кривий Ріг". Під час роботи стався обвал гірської породи, який смертельно травмував працівника.

За даними видання "Первый криворожский", інцидент трапився вночі 2 грудня на шахті "Артем-1".

За даними пресслужби Криворізького районного управління поліції, під час виконання робіт на 48-річного працівника впала руда. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Його тіло відправили на судмедекспертизу.

За цим фактом відкрито справу за частиною 2 статті 272 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою). Триває слідство.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" висловили співчуття з приводу смерті працівника підрядної організації.

Там повідомили, що, за попередньою версією, о 2:40 в ніч на 2 грудня стався обвал гірничої породи, під яким опинився прохідник. Під час цієї робочої зміни працівники підрядної організації виконували роботи на підземному горизонті –1135 м шахти.

"На місце події терміново прибули медичні працівники підземного оздоровчого пункту «АрселорМіттал Кривий Ріг» та реанімаційна бригада міської швидкої допомоги, проте, на жаль, реанімаційні дії не допомогли. О 4:10 медики констатували смерть", - сказано в повідомленні.

Працівники викликали на підприємство представників національної поліції, прокуратури, державного нагляду за охороною праці. Державна комісія проводить спеціальне розслідування обставин аварії. В "АрселорМіттал Кривий Ріг" запевнили, що надають повне сприяння у проведенні цього розслідування.

Нагадаємо, удосвіта 31 липня у Донецькій області стався вибух у північному польовому конвеєрному штреку ШУ "Покровське" на горизонті 815 м. Загинули 6 гірників.

25 листопада в Росії внаслідок вибуху на шахті "Листвяжна" на Кузбасі загинули понад 50 осіб, із них п’ятеро рятувальників.