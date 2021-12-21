КВУ назвав лідерів фракцій, які провалили роботу в Раді

Рабінович був зареєстрований на менше 20% засідань, Арахамія пропустив більше половини засідань комітету, а Бойко майже не голосував.

Комітет виборців України проаналізував роботу лідерів парламентських фракцій у 2021 році і дішов висновку, що деякі з них провалили роботу за певними напрямками.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Так, Вадим Рабінович (ОПЗЖ) був зареєстрований на 16% пленарних засідань, відвідав 19% засідань комітету, взяв участь лише в 1% голосувань. Впродовж року співголова фракції ОПЗЖ мав шість виступів під час пленарних засідань. Жоден законопроєкт його авторства не було прийнято.

Юрій Бойко (ОПЗЖ) був зареєстрований на 73% пленарних засідань, відвідав 55% засідань комітету, взяв участь в 3% голосувань. Мав девять виступів та жодного успішного закону.

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") була зареєстрована на 54% пленарних засідань, відвідала 50% засідань комітету, взяла участь в 50% голосувань. Жодного закону її авторства не було прийнято. Натомість у Тимошенко найбільша кількість виступів за рік серед голів фракції – 188 разів.

Давид Арахамія ("Слуга Народу") був присутній на 92% пленарних засідань. При цьому відвідав лише третину засідань комітету з питань нацбезпеки і оборони – 38%. Також взяв участь менше ніж у половині голосувань ВР (47%). Хоча кількість виступів є меншою, ніж в інших голів фракції (25 виступів), однак Арахамія має найбільше прийнятих законів його авторства – 16.

Найвищі показники роботи в 2021 році демонстрували Ірина Геращенко ("Європейська солідарність"), Ярослав Железняк ("Голос") та Артур Герасимов ("ЄС").

Геращенко була присутня на 93% засідань та на 93% засідань комітету, взяла участь в 78% голосувань, 187 разів виступала під час пленарних засідань.

Железняк відвідав найбільшу кількість пленарних засідань – 97% (перше місце серед голів фракцій). Також Рада прийняла 11 законів його авторства. Більше лише у Арахамії.

Герасимов був присутній на 100% засідань комітету та взяв участь у 85% голосувань Ради (перше місце).

Нагадаємо, 74 народні депутати за рік не виступили у Верховній Раді жодного разу. Більшість "мовчазних депутатів" – представники фракції "Слуга Народу" – 46 осіб. Серед них – низка осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95" і не мали досвіду політичної чи громадської роботи.