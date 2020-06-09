Фонд "Изоляция" решил "сделать заземление" и вернуться на Донбасс

Сегодня, 9 июня, - шестая годовщина с момента, когда территорию фонда "Изоляция" в Донецке захватили боевики "ДНР" и превратили помещение фонда в тюрьму. "Изоляция" вынуждена была переехать в Киев, но сейчас фонд решил вернуться на Донбасс.

Об этом сообщается на сайте фонда.

"Как и другие переселенцы, фонд изменил свое место жительства и перенес свою работу в Киев, где мы проводили исследования, проекты, организовывали резиденции и открывали выставки как в самых отдаленных уголках Востока Украины, так и в мировых столицах. Мы продолжили работать с темой изоляции, которая из-за войны приобрела новые смыслы... С шестой годовщиной захвата фонда, которую мы назвали Днем ИЗОЛЯЦИИ, фонд решил сделать заземление и вернуться на Донбасс. Нашим новым местом расположения станет город Соледар в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оттуда фонд будет работать как с местными активистами, так и с международными художниками и исследователями.

Напомним, "Изоляция" - это негосударственный фонд, открытый в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. Фонд осуществляет свою деятельность в трех направлениях: специальные арт-проекты в диалоге с территорией Изоляции, образовательные программы и проекты, ориентированные на активизацию жизни сообществ.

После захвата здания боевиками в 2014 году фонд переехал в Киев.