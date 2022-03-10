ФК "Монако" надав фінансову допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії

Фото: asmonaco.com

8-разовий чемпіон Франції футбольний клуб "Монако" виділив кошти для надання допомоги мирному населенню України, яке постраждало у збройному конфлікті.

"Зараз дуже важливо підтримати тих, кому найскладніше. Тому ФК "Монако" і ФК "Серкль Брюгге", я особисто і компанії, в які інвестував сімейний траст Риболовлєвих, вирішили перерахувати гроші на надання гуманітарної допомоги", - цитує президента монегасків, росіянина Дмитра Риболовлєва клубна пресслужба.

"Клуб продовжує вивчати інші можливості надання додаткової гуманітарної допомоги. Уболівальники клубу, які бажають підтримати акцію Червоного Хреста Монако, можуть також здійснити пожертвування тут", – зазначив Риболовлєв.