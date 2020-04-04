Фонсека хочет купить сразу трех игроков "Шахтера"

"Рома" делает ставку в трансферной кампании на горняков.

Сразу три игрока донецкого "Шахтера" входят в список интересов римской "Ромы", сообщает Gazzetta dello Sport.

Экс-главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека хочет видеть в составе волков Виктора Коваленко, Маркоса Антонио и Тете.

Стоит отметить, что португальский специалист надеется воспользоваться хорошими отношениями с руководством "горняков", чтобы осуществить трансферы.

Коваленко в текущем сезоне сыграл 21 матч (два гола), Маркос Антонио вышел на поле 20 раз (два гола), а Тете - 28 раз (семь голов).

Добавим, что в нынешнем составе "Ромы" выступает еще один экс-игрок "Шахтера" - Генрих Мхитарян, который отдан на сезон в аренду лондонским "Арсеналом".