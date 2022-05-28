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Українські артилеристи показали, як стріляють з французьких САУ Caesar

Влучним вогнем українські артилеристи знищили два російські танки.

Українські артилеристи показали, як стріляють з французьких САУ Caesar
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Українські артилеристи показали, як використовують французькі самохідні артилерійські установки Caesar на полі бою проти російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Об’єднаних сил.

"Українські воїни-артилеристи угруповання Об’єднаних сил добре освоїли французькі САУ на колісному шасі "CAESAR" і ефективно нищать російських окупантів. Три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" нанесли вогневе ураження по противнику 155-мм снарядами", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що влучним вогнем українські артилеристи знищили два російські танки, дві бойові машини десанту й вантажівку з боєкомплектом. 

Нагадаємо, що Україна отримала 155 мм самохідні артилерійські системи М109 однієї з модифікацій.

Також міністр оборони Резніков повідомив, що Україна отримує пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет "Harpoon".

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