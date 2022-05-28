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Українця засудили до 15 років за інформування ворога про позиції ЗСУ

Чоловік намагався продовжити підривну діяльність в Ужгороді.

Українця засудили до 15 років за інформування ворога про позиції ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора

Українець отримав 15 років ув'язнення за державну зраду. Він здав ворогові позиції ЗСУ, після чого українських військових обстріляли.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Суд визнав винним у державній зраді мешканця Донецької області (ст. 111 КК України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артилерійськими снарядами.

"Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями" - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Соломʼянський райсуд Києва засудив російського окупанта Шишимаріна до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством мирного українця Олександра Шепілова.

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