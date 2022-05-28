Українця засудили до 15 років за інформування ворога про позиції ЗСУ

Українець отримав 15 років ув'язнення за державну зраду. Він здав ворогові позиції ЗСУ, після чого українських військових обстріляли.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Суд визнав винним у державній зраді мешканця Донецької області (ст. 111 КК України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артилерійськими снарядами.

"Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями" - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Соломʼянський райсуд Києва засудив російського окупанта Шишимаріна до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством мирного українця Олександра Шепілова.