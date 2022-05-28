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Російські військові безупинно обстрілюють Авдіївку

В місті немає жодної вцілілої будівлі.

Російські військові безупинно обстрілюють Авдіївку
Руйнування в Авдіївці внаслідок обстрілів
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Окупанти постійно обстрілюють Авдіївку Донецької області, але жодного метра не захопили.

Про це у телемарафоні UAразом заявив керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Уже який тиждень поспіль ситуація дуже складна у місті, тривають постійні ворожі обстріли… Якщо говорити стосовно самого міста Авдіївка і так само промзони, то жодного метра квадратного чи якогось там, їм не вдалося захопити. Нічого їм не вдалося", – наголосив Барабаш.

Він зазначив, що російські військові застосовують таку саму тактику, як по Маріуполю і Волновасі, наразі – по Сєвєродонецьку. Вони намагаються з лівого та правого флангу оточити місто. На певних напрямках деякі просування у них є, але не глобальні, ЗСУ тримають і дають відсіч.

За словами Віталія Барабаша, окупанти знищують військову інфраструктуру, якщо не можуть в лобову прорвати лінію оборони ЗСУ. В Авдіївці наразі вже немає жодного непошкодженого будинку.

"Проїжджаючи містом я вчора піймав себе на думці, що я не бачу жодної цілої будівлі у місті, руйнування дуже серйозні, пошкодження різного рівня", – сказав Барабаш.

Нагадаємо, в останньому звіті розвідки Великої Британії йдеться про те, що у разі встановлення повного контролю над містом Лиман на Донеччині росіяни отримають стратегічну перевагу в наступній фазі битви за Донбас.

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