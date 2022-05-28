Траса Лисичанськ – Бахмут обстрілюється, але Луганщина не відрізана, - Гайдай

Луганська область не відрізана від України, зберігається доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька.

Про це 28 травня у ефірі загальноукраїнського телемарафону заявив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, передає Укрінформ.

«Траса Лисичанськ – Бахмут повністю обстрілюється. Вона не під контролем російської армії, тобто вони її не перекрили, але вони обстрілюють, і їхати по ній дуже небезпечно, ризиковано. Там вже на трасі дуже багато автомобілів, які розстріляні повністю - вщент», - сказав очільник області.

За його словами, щодо транспортного сполучення, то між Сєвєродонецьком та Лисичанськом вантажівки не проїдуть, тільки легковий транспорт.

«Але область не відрізана, зв’язок є, доступ що в Лисичанськ, що в Гірську громаду, що в Сєвєродонецьк є. Вчора завезли гуманітарні вантажі, вчора патрульні поліцейські вивезли 31 людину в евакуацію», - запевнив Гайдай.

Нагадаємо, що станом на ранок 28 травня на Луганщині після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. На Донеччині по всьому периметру оборони активні бойові дії.

Як інформує британська розвідка, у разі встановлення повного контролю над містом Лиман на Донеччині росіяни отримають стратегічну перевагу у наступній фазі битви за Донбас.