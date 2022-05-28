Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Донеччини

Евакуаційний потяг запланований на Донеччині 28 травня за маршрутом Покровськ - Львів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

28 травня о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний поїзд. Проїзд у цьому потязі безкоштовний.

Поїзд №234/233 рухатиметься до Львова із зупинкою у Дніпрі.

Станом на ранок 28 травня на Луганщині після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. На Донеччині по всьому периметру оборони активні бойові дії.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська не випускають бажаючих виїхати з Херсонщини.