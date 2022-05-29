Росіяни обстріляли три громади на Дніпропетровщині

Сьогодні, 29 травня, російські окупанти обстріляли території трьох громад на Дніпропетровщині. Здебільшого ударів зазнали поля.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Але в Зеленодольській громаді поцілили по населеному пункту. Там пошкоджено господарські будівлі та один житловий будинок”, - написав Лукашук.

Він додав, що постраждалих серед населення, на щастя, немає.

Як зазначив голова облради, в інших районах області день минув спокійно.

Нагадаємо, учора, 28 травня, армія РФ завдала ракетних ударів по Кривому Рогу. Практично знищено завод.