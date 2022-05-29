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Росіяни обстріляли три громади на Дніпропетровщині

Обстріли здійснили по громадах Криворізького району.

Росіяни обстріляли три громади на Дніпропетровщині
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Сьогодні, 29 травня, російські окупанти обстріляли території трьох громад на Дніпропетровщині. Здебільшого ударів зазнали поля.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

“Але в Зеленодольській громаді поцілили по населеному пункту. Там пошкоджено господарські будівлі та один житловий будинок”, - написав Лукашук. 

Він додав, що постраждалих серед населення, на щастя, немає. 

Як зазначив голова облради, в інших районах області день минув спокійно. 

Нагадаємо, учора, 28 травня, армія РФ завдала ракетних ударів по Кривому Рогу. Практично знищено завод.

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