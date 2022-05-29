Вілкул повідомив про успішну контратаку на південь від Кривого Рогу

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександ Вілкул повідомив про успішну контратаку на південь від міста.

Знищено 63 окупантів та 19 одиниць ворожої техніки, зокрема сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35.

“Продовжуємо серйозне зміцнення наших позицій на всіх лініях оборони та допомогу нашим частинам із матеріально-технічним забезпеченням”, – зазначив Вілкул.

За його словами, до міста продовжують прибувати біженці. Всього на території міста вже понад 45 тисяч лише офіційно зареєстрованих переселенців, а реально ця цифра понад 60 тисяч.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували орієнтовно 150 окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.