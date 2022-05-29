Росія вже програла не тільки битви за Харків, Київ і північ України, але й свої перспективи.

Росія програла власне майбутнє і будь-які культурні звʼязки з вільним світом. Вони всі згоріли.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент присвятив своє звернення чотирьом містам: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку і Кривому Рогу. А через них – всій нашій державі, всім нашим містам і громадам.

“Сьогодні я відвідав Харків. І саме місто, і передові позиції наших військових в області. Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні, обпалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід і північ – туди, звідки била російська артилерія. Звідки прилітала російська бойова авіація. Вони дивляться на Росію. І у них зараз, як у дзеркалі, російська держава може побачити себе. Побачити, скільки всього вона програла за ці 95 днів повномасштабної війни проти України”, - повідомив Зеленський.

Він провів нараду з керівництвом області, міста, і зазначив, що задоволений їх роботою, як і роботою армії та поліції, на відміну від місцевого керівництва СБУ. Президент звільнив очільника СБУ області “за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто”. Мотиви таких дій вже екс-очільника СБУ Харківщини з'ясують правоохоронці .

Володимир Зеленський розповів, що перед поїздкою підписав указ про нагородження 222 учасників бойових дій державними нагородами, і декого з них мав можливісь нагородити під час перебування у Харкові

Президент та місцева влада також обговорили післявоєнне відновлення Харкова і Харківської області.

“Повернення зі сходу у Київ в цей час залишає доволі неоднозначне враження. Після мовчання Салтівки – заповнений людьми і усмішками Хрещатик. Після гуркоту артилерії на передовій – розслабленість киян, які сьогодні гуляли містом. У цей День міста, День Києва, який щороку –святкують тисячі людей”, - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що саме за таке щастя жити, жити своїм звичайним життям і просто тихо гуляти вулицями свого власного міста зараз і йде ця війна.

Президент України побажав киянам і киянкам берегти свій спокій життя, своє місто, і обовʼязково памʼятати, чого коштував захист столиці, скільки життів віддано за столицю.

“І я дуже-дуже чекаю на той день, коли зможу сказати подібні слова ще одному нашому місту. Місту, яке сьогодні мало би відзначати свій День так само, як і Київ. Але... Росія підійшла надто близько до нього. Надто значні сили зібрала на нашому Донбасі. Надто підготовилась до наступу там. Вважаю дуже символічним, що російські військові свою спробу захопити Сєвєродонецьк почали із того, що зайшли в готель під назвою “Мир”. Мир – це дійсно найперша мішень для Росії”, - додав Зеленський.

Він уточнив, що внаслідок російських ударів в Сєвєродонецьку зруйнована вже вся критична інфраструктура міста, 90% будинків пошкоджені. Більше двох третин житлового фонду міста повністю зруйновано, немає звʼязку.

На думку президента, захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту, їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі Дружби народів, 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація.

Також Володимир Зеленський привітав свій рідний Кривий Ріг, який сьогодні відзначає 247-й день народження. Мав би святкувати, але час не той, умови не ті, а ворог все ще на нашій землі. Час, щоб святкувати, буде після нашої перемоги. А вона буде.

“І сьогодні хочу побажати саме цього – і своєму рідному місту, і усім містам і громадам нашої великої країни. Щоб час до перемоги був коротше. Маємо працювати для цього усі – кожен і кожна без виключень”, - сказав президент України.

Як раніше повідомлялось, під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася робоча нарада щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.