Окупанти відновили навчання в зруйнованій маріупольській школі, - Денісова

Учні можуть отримати “документи про освіту” псевдодержавного утворення ОРДО.

У Маріуполі запрацювала загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 65. Для надання освітніх послуг виділили невелику частину школи, у якій розміщуються 9 класів по 35-45 дітей різного віку в кожному.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона уточнила, що викладання здійснюється російською мовою та за російською програмою.

Сама будівля школи частково зруйнована, вибиті вікна. Стабільної подачі електроенергії немає, її забезпечує тільки один генератор. При цьому харчуванням діти не забезпечені.

Роботу школи частково відновили зусиллями батьків школярів. Їх примусили заклеїти вікна плівкою, прибрати сміття, щоб зробити ілюзію порядку для дітей.

“Мережею шириться інформація, що на території школи здетонував російський снаряд, на якому підірвався 12-річний хлопчик”, - зазначила Денісова.

Вона додала, що будівля школи непридатна для прийняття здобувачів освіти у своїх стінах, відновлення її роботи може нести загрозу життю і здоров’ю дітей.

За інформацією Денісової, окупанти запевняють здобувачів освіти, що вони зможуть отримати документи про освіту псевдодержавного утворення ОРДО та пропонують вступати до російських вишів. Втім, вони знаходяться в економічно депресивних регіонах та не користуються попитом громадян РФ.

Людмила Денісова підкреслила, що такі дії окупантів є порушенням статей Конвенції ООН про права дитини, а також порушенням обов’язку захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини в Україні.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти відкрили “дитячий центр” у приміщенні, де немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі.