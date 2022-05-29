Сьогодні було офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків.

Про це повідомив один з лідерів спецпідрозділу Kraken (окремий розвіддиверсійний підрозділ у складі військової частини Міноборони, до якого входять представники Національного корпусу) Костянтин Немічев.

“Це ще один наш бойовий підрозділ, що буде діяти на Харківщині та звільняти нашу землю від окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/AZOVsof

Командиром підрозділу призначено Анатолія Сидоренко.

Бійці підрозділу вже виконують бойові завдання на Харківщині.

Фото: t.me/AZOVsof

Фото: t.me/AZOVsof

Фото: t.me/AZOVsof

Нагадаємо, з розмов окупантів, перехоплених СБУ, відомо, що серед російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти в наступ.